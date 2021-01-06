الأهلي يكشف عن موقف نجم الفريق من المشاركة في مونديال الأندية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
 كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى موقف النيجيري جونيور أجاي من قائمة المارد الأحمر في مونديال الأندية.

وأرسل الأهلي قائمته الأولية التي اشتملت على 35 لاعبا يتم تقليصها ل23 قبل انطلاق المونديال.

وكشف عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن أجاي ضمن قائمة الأهلي في مونديال الأندية التي تم إرسالها اليوم.

وأضاف عبدالحفيظ أن أجاي يحتاج لـ10 أيام للتعافي من الإصابة وسيلحق بالمونديال لذلك تم إرسال اسمه في قائمة الفريق اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بعد غد الجمعة في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

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