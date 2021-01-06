عاجل.. إغلاق طريق العلمين الصحراوي لوجود شبورة مائية



وأكد مدير الإدارة على الخدمات المرورية بتكثيف التواجد المروري بالطريق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.



وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن غلق طريق العلمين الصحراوي لوجود شبورة مائية كثيفة.