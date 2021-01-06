محلل سياسي أمريكي: الانتخابات الرئاسية شهدت تزوير.. والحزب الديمقراطي يستغل الإعلام (فيديو)

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قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي بالولايات المتحدة، إن الكونجرس لن يلغي فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، كون الأغلبية للديمقراطيين.

وتابع شرقاوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى عبر سكايب ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «جو بايدن حصل على أكثر من 270 صوتا في المجمع الانتخابي»، مؤكدا أن الانتخابات الأمريكية شهدت تزوير.



وأوضح أن الحزب الجمهوري يطالب إعادة فرز الأصوات رغم اقتناعه بعدم جدوى هذه الخطوة، إلا أنه يخشى إحداث انقسام بالحزب، لافتا إلى أن نائبة جو بايدن تطوع الإعلام لخدمة الحزب الديمقراطي.



وأكد أن نظام الانتخابات الأمريكية يتسم بالعوار، قائلا:«يجب تعديل نظام الانتخاب النسبي، وأعتقد أن النتيجة لا ترضي مواطني أمريكا».



وأعرب عن أمنيته بعدم استغلال ترامب الأزمة للعب على مشاعر المتعصبين قائلا «لدينا موتوين، هناك 360 مليون قطعة سلاح».



