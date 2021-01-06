تعرف على تصنيف قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي
تُجرى بعد غد الجمعة قرعة  دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك من أجل تحديد المجموعات الأربعة للبطولة الأفريقية والتي يحمل لقبها النادي الأهلي المصري.


وفيما يلي تصنيف القرعة التي ستجرى يوم الجمعة :-

التصنيف الأول
‏- الأهلي
‏- مازيمبي
‏- الوداد
‏- الترجي

التصنيف الثاني
‏- الزمالك
‏- صن داونز
‏- فيتا كلوب
‏- حوريا كوناكري

‏التصنيف الثالث
‏- الهلال
‏- بترو أتليتكو
‏- سيمبا
‏- مولودية الجزائر

التصنيف الرابع
‏- المريخ
‏- كايزر تشيفز
‏- تونجيت
‏- بلوزداد

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