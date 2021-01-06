اعتقال نجل عضو بالكنيست الإسرائيلي بتهمة تهديد الشرطة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
وكالات

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ليدور مارك نجل عضو الكنيست أوسنات مارك بعد مشاجرة مع رجال الشرطة وتهديده عناصرها، حسب ما صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

 

وأفادت الصحيفة بأن مارك الابن البالغ 25 عاما وهو نجل النائبة الإسرائيلية عن حزب الليكود، متهم بتهديد عناصر الشرطة وتحدي أوامر عناصرها، بعد أن رفض نقل سيارته من طريق أمني بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين.

 

وأضافت الصحيفة أنه بعد اعتقاله واستجوابه، أطلق سراحه بعد عدة ساعات.

أخبار تهمك

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الأهلي يتلقي عرضًا لقيادة أسوان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لجنة تسعير البنزين تعلن الأسعار الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

مكافأة خاصة من الأهلي لثلاثي الفريق المصاب

منذ ثلث ساعة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

منذ ساعة و 13 دقيقة

مباراة ريال مدريد وأسوساونا مهددة بالإلغاء

منذ أقل من ساعة

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

الجزيري يقود المقاولون العرب أمام النجم الساحلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ ساعة الا ربع

باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي للزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

منذ ساعة و 20 دقيقة

خاص.. الزمالك يُعاقب فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد هبوطها في مطار العلا.. السر وراء كلمة "أشيقر" اسم طائرة أمير قطر

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

07:16 م

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

08:04 م

عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

07:37 م

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى