خاص.. إيلي متري: "عشقت العمل مع زينة مكي في دانتيل وتجربتي مع تيم حسن ممتعة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
لمياء علي
يعيش الفنان اللبناني إيلي متري حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، بتحضيره لأكثر من عمل درامي جديد، بعدما حقق نجاحات كبيرة خلال مسلسل دانتيل مع النجمين سيرين عبد النور ومحمود نصر. 

وعن تجربته في مسلسل دانتيل، قال إيلي في تصريح خاص لـ الفجر الفني، "دانتيل، كانت تجربة أكثر من رائعة، القصة والفكرة لذيذة ولطيفة للغاية، وكذلك نجوم العمل أيضًا بدءً من سيرين عبد النور وسارة أبي كنعان، وأما عن ثنائيتي مع زينة مكي فكان لها طابعا خاصا، أنا أعشق العمل معها وتجمعنا صداقة قوية، كما أنني سعيد بالعمل مع صديقي وسام فارس. 

ويضيف: وبالتأكيد تشرفت بالعمل مع أستاذي بالجامعة الفنان القدير نيقولا دانيال، كانت كواليس هذا العمل مضحكة جدا ومسلية، وبعيدًا عن أجواء الحزن والدراما التي شهدتها الأحداث، إلا أن كانت هناك مشاهد عشنا من خلالها الفرح والبهجة والتسلية. 

وأما عن مشاركته في مسلسل أنا مع النجم تيم حسن، يقول متري: تجربتي في هذا العمل غريبة ولكنها مثيرة وسعدت بها، وأكثر ما جذبني للمشاركة هو الطابع الخاص للمخرج السوري سامر البرقاوي، لأنه يعطي وقت للمناقشة مع كل الممثلين وفريق العمل، وأما عن تيم حسن فالعمل معه رائع وسعيد بمشاركته هذا المسلسل. 

يذكر أن إيلي كان قد جسد شخصية شاب يحب زميلته بدار أزياء دانتيل، وجسدتها الفنانة زينة مكي، ولكن هذا الحب كان من طرف واحد، والعمل لاقى نجاحات كبيرة وهو من إنتاج إيجل فيلمز، ويضم عدد كبير من النجوم اللبنانيين والسوريين وعلى رأسهم الفنان سلوم حداد، سيرين عبد النور ومحمود نصر ونقولا دانيال من لبنان، ونهلة داوود وتاتيانا مرعب وسارة أبي كنعان وزينة مكي وإيلي متري وكوكبة من النجوم.

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