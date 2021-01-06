بشرى سارة في بايرن ميونيخ قبل مواجهة مونشنجلادباخ

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
وكالات
 من المرجح أن يعود المهاجم الفرنسي كينجسلي كومان إلى صفوف بايرن ميونخ ، لكن هناك حالة من القلق في أوساط الفريق البافاري حول إمكانية لحاق سيرجي جنابري بمواجهة الفريق مع مونشنجلادباخ والمقرر لها يوم الجمعة المقبل بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وأدى كومان تدريبات كاملة مع بايرن ميونخ صاحب الرقم القياسي في الفوز بالدوري الألماني، اليوم الأربعاء، وذلك إلى جانب  المهاجم جوشوا زيركزي ولاعب الوسط مارك روكا والظهير بونا سار مع اللاعبين الاحتياطيين

وغاب الرباعي السابق ذكره عن مباراة ماينز يوم الأحد الماضي والتي فاز بها الفريق البافاري 5 / 2، وذلك عقب العودة لمنافسات الدوري بعد فترة الراحة الشتوية.

وعانى كومان من إصابة عضلية في آخر مباراة للفريق في عام 2020 أمام باير ليفركوزن، وقد تكون عودته موضع ترحيب خاصة في حال تأكد غياب سيرجي جنابري.

وغاب المهاجم الألماني الدولي عن تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، وذلك عقب إصابة تعرض لها من تدخل قوي في مباراة ماينز.

وقال جنابري في وقت سابق من الاسبوع: " علينا الآن أن نرى كيف يتطور الأمر".

ويمكن لبايرن ميونخ أن يوسع الفارق في صدارة الترتيب في حال تحقيقه الفوز يوم الجمعة، وذلك رغم قدرة لايبزج على تقليص الفارق مرة أخرى حينما يستضيف دورتموند يوم السبت.

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