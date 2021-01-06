اتحاد الكرة يدرس تأجيل أي مباراة لظهور 5 اصابات كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

أخطرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الأندية المشاركة في مسابقة الدوري العام بأقسامه الأربعة بأنه يحق للجنة المسابقات الدراسة والنظر في تأجيل أي مباراة في حالة طلب النادي الذي تظهر فيه أكثر من خمس إصابات كوفيد-١٩ أو أي عدد به أكثر من حارس مرمى من المقيدين بالفريق الأول.

وقامت اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم بتغييرات على لائحة العقوبات بالجبلاية.

واجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل مواعيد بعض مباريات الاسبوع السابع للدورى الممتاز لتعارضها مع مواعيد مباريات كاس العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر وجاءت التعديلات على النحو التالى:

اقامة مباراة سموحة مع البنك الاهلى باستاد الاسكندرية يوم الثلاثاء 12 يناير الجارى الساعة الثانية والنصف عصرا بدلا من اقامتها يوم الجمعة 15 يناير
اقامة مباراة المصرى مع الزمالك باستاد الجيش ببرج العرب يوم الثلاثاء 12 يناير الساعة الخامسة مساء بدلا من اقامتها يوم السبت 16 يناير

اقامة مباراة الاهلى والانتاج الحربى باستاد السلام يوم الثلاثاء 12 يناير الساعة السابعة والنصف مساء بدلا من اقامتها يوم الجمعة 15 يناير
اقامة مباراة الجونة مع الاتحاد باستاد خالد بشارة بالجونة يوم الجمعة

15 يناير الساعة الثانية والنصف عصرا بدلا من اقامتها الساعة الخامسة مساء

اقامة مباراتى انبى وسيراميكا كليوباترا باستاد بترو سبورت وبيراميدز مع المقاولون باستاد الدفاع الجوى يوم الجمعة 15 يناير الساعة الثانية والنصف عصرا بدلا من اقامتهما يوم السبت 16 يناير
كما تقرر اقامة مباراة الاتحاد وانبى المؤجلة من الاسبوع الرابع باستاد الاسكندرية يوم الاثنين 18 يناير الساعة الثانية والنصف عصرا
اقامة مباراة الاسماعيلى والمقاولون المؤجلة من الاسبوع السادس باستاد الاسماعيلية يوم الاثنين 18 يناير الساعة الخامسة مساء

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الزمالك يُعاقب فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي للزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

مدرب الأهلي يتلقي عرضًا لقيادة أسوان

منذ أقل من ساعتين

الجزيري يقود المقاولون العرب أمام النجم الساحلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

مكافأة خاصة من الأهلي لثلاثي الفريق المصاب

منذ أقل من نصف ساعة

بعد هبوطها في مطار العلا.. السر وراء كلمة "أشيقر" اسم طائرة أمير قطر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

منذ ساعة و 22 دقيقة

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مباراة ريال مدريد وأسوساونا مهددة بالإلغاء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. لجنة تسعير البنزين تعلن الأسعار الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

07:16 م

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

08:04 م

عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

07:37 م

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى