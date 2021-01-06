كريم خطاب : الكرة المصرية تحتاج لتغيير شامل .. وأتمنى منح الفرصة للشباب

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

قال الإعلامي كريم خطاب إنه لا يدعم وجود الوجوه القديمة في اتحاد الكرة المصري لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف خطاب في تصريحات له بأنه يتمنى إعطاء الفرصة لمن يستحق التواجد من الشباب.

 

وتابع بأن منظومة كرة القدم في مصر تحتاج إلى تغيير شامل، في الفترة المقبلة، وأؤيد وجود الشباب.

 

وأوضح بأن أبرز ما يميز الدوري المصري هي الأندية الجماهيرية، كما أن استقرار الأهلي والزمالك يجعل المنافسة بينهما في أرض الملعب فقط وهو الأمر المطلوب.

 

وأشار إلى عودة الإسماعيلي مرة أخرى مطلوب جدًا كما أن قوة المصري الإسماعيلي ونجاح الاتحاد السكندري يجعلني سعيدًا.

 

وأردف بأن الجيل الحالي من اللاعبين لديهم الكثير من التحديات والصعوبات والمغريات، فحياة لاعب كرة القدم صعبة في الفترة الحالية.

 

واختم حديثه منوها عن استمراره في تقديم برنامج في الاستاد عبر إذاعة جو إف إم للموسم السابع على التوالي.

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