خبير: بنس هو الرهان الأخير لترامب في معركة التشكيك بنتائج الانتخابات

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قال طارق الشامي الصحفي المختص بالشؤون الأمريكية والعربية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعول وبشدة على نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في معركته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والنتائج الخاصة بها، مشيرًا إلى أنه يعتقد أنه الرهان الأخير له في معركته ضد جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف الشامي، في حديثه لقناة "الغد"، أنه من المتوقع أن ترامب لن يتحدث عن جديد وربما يكرر ما قاله بشأن الانتخابات والتشكيك في نزاهتها ونتائجها، مشددا على أنه يسعى لحشد أكبر من المؤيدين له في الانتخابات والتأكيد على أنه تعرض للظلم في والتشكيك في صناديق الاقتراع.



وأوضح أن ترامب يتحد ويعول حاليا على مايك بنس، موضحا أن هناك 140 عضوا في مجلس النواب الأمريكي مع دونالد ترامب واعترضوا على نتائج الانتخابات، وسيحسم مجلس النواب وكذلك مجلس الشيوخ النتيجة الخاصة بالانتخابات والتصديق عليها.



وأكد الشامي، أن ترامب يعتقد أن بنس معه كل الصلاحيات ورهانه الأخير واستبعاد أصوات المجمع الانتخابي في 6 ولايات أمريكية إلا أن المقربون من بنس أكد أنه يرفض ذلك والعبث بتاريخه الكبير، موضحا أن الأمر بات محسوما وهو فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وأضاف أنه لا يعتقد أن بنس سيمثل للضغوط وهو رجل ملتزم بالقانون ولن يخالفه وحتى لو خالف ذلك فسوف يكون هناك تقويض للديمقراطية في أمريكا يتعرض للضغط من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي كذلك وسائل الإعلام الأمريكية.



وتجمع أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام البيت الأبيض للمشاركة في مسيرة احتجاجية استجابة لدعوة ترامب الذي لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، وتتزامن تلك الاحتجاجات مع جلسة الكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث من المتوقع أن يتجه المحتجون إلى مقر الكونجرس الأمريكي.



وأعلن المرشحان الديمقراطيان فوزهما في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي بولاية جورجيا.



