الترجي التونسي يتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
تأهل الترجي التونسي لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه الثمين والمثير 3-2 على ضيفه أهلي بنغازي الليبي، اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.

كان لقاء الذهاب الذي جرى بملعب بترو سبورت في العاصمة المصرية القاهرة، الذي اتخذه الفريق الليبي ملعباً له، قد انتهى بالتعادل دون أهداف قبل أسبوعين.

وبادر الترجي بالتسجيل عبر لاعبه غيلان الشعلالي في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، لكن أهلي بنغازي أحرز هدف التعادل عبر سعيد النايلي في الدقيقة 62.

ولم يهنأ أهلي بنغازي بتعادله كثيراً، بعدما أعاد محمد علي بن رمضان التقدم للترجي من جديد في الدقيقة 64، غير أن الفريق الليبي أحرز هدف التعادل من جديد عن طريق عبدالله العرفي من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

وتواصلت الإثارة في المباراة، عقب تسجيل الترجي الهدف الثالث عبر علاءالدين المرزوقي في الدقيقة 86، ليواصل الفريق مشواره في البطولة التي توج بها أربع مرات، ويطيح بأهلي بنغازي من المسابقة، ليتحول للعب في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي.

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