وزارة الصناعة تستعد لانشاء صندوق تحفيز المنتجات المحلية لإحياء صناعة سيارات

توقعت نيفين جامع وزيرة الصناعة انتعاش صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في ضوء مبادرة تحويل وإحلال السيارات لعمل بتكنولوجيا الغاز الطبيعي.









واضافت الوزيرة خلال تصريحات صحفية، أن صناعة السيارات من ضمن الصناعات التي تسعي الدولة لإحياءها، وقامت بوضع استراتجية لتصنيع السيارات محليا تبدء اول خطواتها باقرار صندوق لتحفيز المنتجات المحلية لتحصيل رسوم خضراء لدعم عدد من الصناعات المحلية علي رأسها صناعة السيارات الاثاث والمنسوجات.









وتابعت الوزيرة، نسعي حاليا لتقديم التشريع القانوني الخاص بصندوق تحفيز المنتجات المحلية للبرلمان في اولي دورته التي ستعقد، لسرعة اقراره ، والذي سيكون النواة الاولي لاستراتجية صناعة السيارات.