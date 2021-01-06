إيطاليا تسجل 20331 إصابة جديدة بكورونا
الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:30 م
وكالات
تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا خلال الـ24 ساعة الماضية عتبة الـ20 ألفا لأول مرة منذ مطلع يناير الجاري، مسجلة 20331 حالة.
وجاءت هذه الحصيلة بعد 649 وفاة و15378
إصابة في اليوم السابق.
وأصبح إجمالي الإصابات في إيطاليا منذ
بداية الجائحة مليونين و201945 حالة، منها 76877 حالة وفاة في أي أكبر حصيلة
بأوروبا، و568712 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين مليونا و556356 حالة.
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