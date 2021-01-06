خبيرة أبراج تحذر من الارتباط بـ "الطور": مسيطر

Advertisements

قالت مايا ناجي، خبيرة الأبراج، إن امرأة برج الطور في الارتباط تكون مسيطرة، ولكي يعيش الزوج في راحة، لابد أن يسمع كلام زوجته، متابعة: " وانت متجوز الطور لازم تسمع الكلام، امرأة الطور بتعمل كل حاجة ويُعتمد عليها، ومنظمة في كل شيء"



وتابعت "ناجي"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن رجل الطور من أفضل الأبراج في الزواج، وعندما يتزوج يكون مخلص جدَا ومتفاهم جدًا، ولكنه يحب ان يصرف القرش في محله، متابعة:" مش عايزة أقول بخيل، هو عنده خوف من بكره، ولديه كبرياء عالي جدًا، يخاف يمد أيده، يخاف البيت يكون ناقصه حاجة".



وأشار إلى أن رجل برج الجوزاء لا يحب النقد نهائيًا، ومن الصعب جدًا ان يدخل في الارتباط، وعند التقليل من طموحاته يقوم بترك الارتباط، متابعة: "بيقلب الطرابيزة، ومش بيرجع".

