أحمد موسى يهنئ المصريين بعيد الميلاد: " لا يمكن حد يفرقنا"(فيديو)

Advertisements

هنأ الإعلامي أحمد موسى، المصريين والبابا تواضروس بعيد الميلاد الجديد، قائلا: «لا يمكن حد يفرقنا أبدا،إحنا حاجة واحدة».



وقال "موسى" خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تم توفيق أوضاع 1800 كنيسة ومبنى، وهو أمر لم يحدث من قبل».



وأشار "موسى" إلى أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة حلم تحول إلى حقيقة.

