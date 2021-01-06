خبير اقتصادي: التعليم أون لاين الحل الأمثل لمنع تفشي كورونا بين الطلاب

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قال الدكتور عماد الصديق، الخبير الاقتصادي، إن ظهور فيروس كورونا المستجد أتاح لنا فرصة استخدام وسائل بديلة للعملية التعليمية التقليدية في كل المراحل وتطبيق نظام التعليم عن بعد؛ موضحًا أن الأمر يختلف نوعًا ما من كل مرحلة لمرحلة فمراحل الابتدائية والإعدادية قد تكون أصعب بعض الشيء لكي نجعل الطفل يدخل أون لاين ويستخدم التعليم عن بعد.

وأضاف "الصديق"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، أن القنوات التعليمية بجانب مساعدة أولياء الأمور تساعد في تعود التلاميذ من خلال برامج من على اليوتيوب تكون أكثر جذبًا لهم في المرحلة الابتدائية وبالنسبة لطلاب الإعدادي والثانوي والجامعة فلا بد أن يكون التعليم عن بعد من خلال نزول جميع المحاضرات والدروس على بنك المعرفة ويجب أن يكون هناك بعض البرامج التي تسمح بالتواصل المباشر مع المعلمين لطرح الأسئلة والرد عليها وهذا يتطلب تدريب المعلمين من الآن على كافة البرامج التعليمية للتواصل مع الطلاب مع العمل على زيادة رواتبهم لأن ساعات التواصل مع الطلاب ستكون أكبر.

وأوضح الدكتور عماد الصديق، الخبير الاقتصادي، أن الأمر يحتاج إلى عملية تدريب وأن تؤخذ الأمور بجدية من قبل المعلمين، لكي يتم تفعيلها؛ مؤكدًا أن السناتر والدروس الخصوصية سابقة في تفعيل هذه الأمور، لافتًا إلى أن التعليم عن بعد أصبح أمرًا حتميًا ولا بد منه في جميع المراحل خلال المرحلة الراهنة، ولا بد أن نتعامل مع كل مرحلة على حسب متطلباتها لكي تتم عملية التعليم عن بعد.

وطالب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة الاهتمام بسرعة الإنترنت والخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات خلال المرحلة المقبلة؛ حتى يستطيع الطلاب التكيف مع الوضع الجديد المتمثل في "التعليم أون لاين"

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