موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
أرسل النادي الأهلي اليوم الأربعاء قائمته للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي ستشارك في مونديال الأندية بقرر والمقرر انطلاقه 3 فبراير القادم في قطر.

واستبعد الأهلي من القائمة محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود للإصابة، بالإضافة إلى ناصر ماهر الذي تعرض للإصابة بخلع في الكتف، وجيرالدو بعد وضع إسمه في قائمة الانتظار، والعربي بدر بعد إعارته للجونة لنهاية الموسم الجاري.

وشملت القائمة 35 لاعبا على أن يتم تنقيتها إلى 23 لاعب في 25 يناير الحالي.

وجاءت القائمة المرسلة بالقوام الكامل على النحو التالي :

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير و وحمزه علاء ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وبدر بانون ورامي ربيعه وسعد سمير وأيمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشه وجونيور أجايي ومحمود كهربا  ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وصلاح محسن ومروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا وأحمد ياسر ريان ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا .

 وبدأ الأهلي استعداداته صباح اليوم الأربعاء لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في سادس جولات الدوري العام.

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