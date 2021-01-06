آرسنال يحسم مصير النني

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن آرسنال الإنجليزي حسم موقفه من إمكانية رحيل نجمه المصري محمد النني في يناير الحالي.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن بشكتاش التركي أعرب عن رغبته في استعارة محمد النني مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية علمًا بأنه لعب في الموسم الماضي بقميص الفريق ذاته.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن آرسنال ليست لديه أي نية في الوقت الحالي للتخلي عن خدمات نجمه محمد النني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال متمسك باستمرار النني حتى نهاية الموسم، حيث يرغب في الإبقاء على قوامه الأساسي من أجل المنافسة على لقب بطولة الدوري الأوروبي والتقدم في جدول الدوري الإنجليزي.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن النني يقدم مستويات مميزة مع آرسنال في الموسم الحالي و نال ثقة أرتيتا في العديد من المباريات، حيث أنه فضله على الإسباني داني سيبايوس.