تعليق صارم من عزيز الشافعي على مقاطعة رامي صبري بسبب سرقة لحن

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
رد الملحن عزيز الشافعي على، ما آثاره المطرب رامي صبري، بسرقة لحن أحد الأغاني للهضبة عمرو دياب.

وقال "الشافعي" من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا ف نجاح فنان وبيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز.و رغم إن كلامه كله (مالوش أي اساس من الصحة)، احب دايما اشوفه ناجح وبيكمل اللي عملناه.

واكمل حديثه قائلًا: "وبشكره على إستجابته لطلبي وقراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني ونكتفي بنجاحاتنا.و بعتذر للسادة الصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز ادي الموضوع اكبر من حجمه وبكتفي بالبوست ده وبالكلام المحترم اللي كتبه زميلي وشريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية شكرا، اما بخصوص زي_مانتي ف ممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد وتسألوه".

وكان قد نشر الفنان رامي صبري منشورا معلنا من خلاله عدم تعاونه مع عزيز الشافعي مرة أخرى قائلا: "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخذ اغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع اغنيه شكرا كده للي سبنا اغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".

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