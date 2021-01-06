وزير الصناعة تعلن موعد تسليم المواطنين السيارة الجديدة بعد الموافقة علي طلب الإحلال

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
محمد عصام

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة، إنها تتوقع أن تكون اقصي مدي للمواطنين الذين قاموا بتسجيل طلبات الإحلال لسيارتهم القديمة لإستلام مركباتهم الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي شهر واحد من تاريخ الموافقة علي الطلب المقدم عبر الموقع الالكتروني؛ الخاص بالمبادرة الرئاسية تكنولوجيا تحويل واحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة.

وتابعت "جامع" خلال تصريحات صحفية علي هامش اليوم الختامي لمعرض تكنولوجيا  تحويل واحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، انها ابلغت المصانع المشاركة في المبادرة بالطاقات الانتاجية المتوقعة للالتزام بتسليم السيارات في مواعدها للمواطنين التي تم الموافقة علي طلبات الاحلال،  مشيرة الي ان حجم الاقبال علي التسجيل في المبادرة فاق التوقعات ووصل عدد طلبات المسجلة لاحلا سيارتهم نحو ١٠ ألاف طلب حتي الأن.


وأوضحت الوزيرة، انها ستبدء من يوم السبت المقبل مراجعة طلبات التسجيل التي تمت عبر الموقع الالكتروني الخاص بالمبادرة، بالتعاون مع وزارو الدخلية والبنك المركزي والتي بعدها سيحصل صاحب السيارة محل الاحلال علي موافقة ائتمانية علي ان يقوم بتسليم السيارة الي ساحات التخريد التي تحددها وزارة التنمية المحلية ويقوم بالحصول علي حافز وقيمة التخريد من وزارة المالية والذي سيكون قيمة مقدمة السيارة الجديدة.

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