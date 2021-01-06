بعد إقحام اسمها في قضية أصالة وطارق العريان.. هيفاء وهبي تحذر من واقعة جديدة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
لمياء علي
تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خلال الفترة الأخيرة، لعملية زج بإسمها في قضايا لاتمت لها بصلة، فقد حدث من قبل، وقام أحد الأشخاص بفبركة صورة لها وهي تعلق على قضية الفنانة أصالة وطارق العريان، وبالفوتوشوب تم تركيب إسمها وكأنها تعلق بألفاظ خارجة على هذا الأمر، وحينها خرجت هيفاء عن صمتها وأوضحت أن هذه الصور مفبركة.

ولكن يبدو أن الأمر سيتكرر مرارا وتكرارا، حيث تم استغلال إسمها مرة أخرى، وهذه المرة عندما كشفت أحد الصفحات عبر مواقع التواصل، عن تواصل أحد الأشخاص مع عدد من الفتيات.

وإدعى هذا الشخص بأنه يقوم بتجارب أداء للتمثيل في فيلم من بطولة هيفاء، في محاولة منه لاستدراجهن لأغراض معينة.

وهذه المرة، جاء رد هيفاء بشكل صارم، حيث قررت أنها ستلجأ إلى القضاء، فكتبت تحذيراً إلى كلّ من يدّعي أو ينتحل صفة أو يتحدّث بإسمها تحت طائلة الملاحقة القانونيّة.

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