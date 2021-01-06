عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق
الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:37 م
علي نبوي
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مسؤولو النادي الأحمر أتموا إجراءات قيد الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر في القائمة المحلية.
وأضاف مدير الكرة في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، بأن اللاعب جاهز لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري الممتاز.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن بواليا تم قيده أيضًا في قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية والتي تضم ٣٥ لاعب.
واختتم تصريحاته بأن والتر بواليا سيتم قيده في القائمة الأفريقية يوم ١٠ يناير الجاري وفقًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
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