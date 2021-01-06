عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مسؤولو النادي الأحمر أتموا إجراءات قيد الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر في القائمة المحلية.

وأضاف مدير الكرة في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، بأن اللاعب جاهز لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري الممتاز.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن بواليا تم قيده أيضًا في قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية والتي تضم ٣٥ لاعب.

واختتم تصريحاته بأن والتر بواليا سيتم قيده في القائمة الأفريقية يوم ١٠ يناير الجاري وفقًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

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