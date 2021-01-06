عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
ظهرت خلال الآونة الاخيرة بوادر ازمة جديدة بين إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وفريق بيراميدز بطلها رمضان صبحي.


وأرسل مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب عرض رسمي لنادي بيراميدز من أجل الحصول على حق رعاية رمضان صبحي لاعب القلعة الحمراء السابق.


وأكد مسؤولو الأهلي أن الفريق يرغب في الحصول على 3.5% من قيمة عقد هيدرسفيلد وبيراميدز وسيتم تسديد تلك القيمة بالإتفاق بين الفريق المصري ونظيره الإنجليزي في إنتظار رد إدارة بيراميدز لتحويل مستحقات الأهلي والتي تخص عقد رعاية رمضان صبحي.

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