شعبة الخضروات: انخفاض الأسعار لجميع الأصناف بالسوق المصرية

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قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار الدولة بتثبيت أسعار المحروقات ساهم في استقرار أسعار الخضروات والفاكهة، في السوق المصرية.



وأكد نجيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن هناك انخفاضات في أسعار كل أصناف الخضروات والفاكهة رغم جائحة كورونا،



وأشار إلى أن سعر كيلو الطماطم 2 جنيه، والبرتقال 4 جنيهات بأقل ثلاث جنيهات عن سعره خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشددا على أن الحكومة حمت الدولة من تقلبات الأسعار العالمية.

