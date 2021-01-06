انطلاق قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة البابا تواضروس

Advertisements

ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد من دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون بدون حضور شعبى.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم ببرمون عيد الميلاد المجيد (العادة أن يكون البرمون يوما واحدا ولكن إذا وقع العيد يوم الاثنين فيكون البرمون أيام الجمعة والسبت والأحد وإذا وقع العيد يوم الأحد يكون البرمون يومي الجمعة والسبت).

.