انطلاق قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة البابا تواضروس

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد من دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون بدون حضور شعبى.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم ببرمون عيد الميلاد المجيد (العادة أن يكون البرمون يوما واحدا ولكن إذا وقع العيد يوم الاثنين فيكون البرمون أيام الجمعة والسبت والأحد وإذا وقع العيد يوم الأحد يكون البرمون يومي الجمعة والسبت).
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