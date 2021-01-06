بيانات شخصية وتقارير طبية.. خطوات التسجيل عبر موقع لقاح كورونا (فيديو)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
كشف الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، خطوات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي لقاح كورونا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الموقع أطلق بشكل تجريبي لمدة 3 ساعات فقط، ومن المقرر تدشين الموقع خلال اليومين المقبلين».

وأضاف «الرئيس السيسي وجه بتوفير لقاح فيروس كورونا، لغير القادرين على تسديد ثمن اللقاح عبر صندوق دعم مصر»، معلقا «اللقاح مجانا لغير قادر، ومن المؤكد أن هناك قاعدة بيانات ستحدد الأشخاص غير القادرين»

وأوضح أن مرضى الفشل الكلوي والأورام من ضمن الفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن التسجيل عبر موقع تلقي لقاح كورونا يشمل تحميل صورة من التقارير الطبية، ليتم فحص كافة البيانات بعد ذلك للتأكد من صحتها.
ولفت إلى أنه سيتم إرسال رسائل بأماكن ومواعيد اللقاح للمستحقين عبر الهاتف.

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