عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
أرسل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، قائمته للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي ستشارك في مونديال الأندية بقطر والمقرر انطلاقه 3 فبراير القادم.

وشملت القائمة 35 لاعبا على أن تكون القائمة النهائية بعد ذلك 23 لاعبًا في 25 يناير الحالي.

وجاءت القائمة المرسلة بالقوام الكامل على النحو التالي :

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير و وحمزه علاء ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وبدر بانون ورامي ربيعه وسعد سمير وأيمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشه وجونيور أجايي ومحمود كهربا  ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وصلاح محسن ومروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا وأحمد ياسر ريان ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا .

يذكر أن الأهلي بدأ استعداداته صباح اليوم الأربعاء لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في سادس جولات الدوري العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مونديال الأندية موسيماني قطر الأهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

الجزيري يقود المقاولون العرب أمام النجم الساحلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. لجنة تسعير البنزين تعلن الأسعار الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الزمالك يُعاقب فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رسميًا.. رحيل موهبة برشلونة إلى خيتافي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

3 إصابات جديدة بكورونا في مانشستر سيتي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ ساعة و 9 دقيقة

"جذاب ولكني أم".. كارولينا ترد على شائعات ارتباطها بعمرو دياب

منذ أقل من ساعتين

بعد هبوطها في مطار العلا.. السر وراء كلمة "أشيقر" اسم طائرة أمير قطر

منذ 14 دقيقة

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يطالب بيراميدز بحق رعاية رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

أول صدام بين الزمالك واتحاد الكرة في 2021

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

عاجل - الإعلان عن قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

الأهلي يعلن قائمته المسافرة إلى النيجر استعدادا لمواجهة سونيديب

بعد إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا.. الجهاز الفني يضم 3 لاعبين لرحلة النيجر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

06:01 م

بعد هبوطها في مطار العلا.. السر وراء كلمة "أشيقر" اسم طائرة أمير قطر

07:10 م

الجزيري يقود المقاولون العرب أمام النجم الساحلي

06:29 م

خاص.. الزمالك يُعاقب فرجاني ساسي

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى