"جامع": ٢٠٢٠ الأصعب على الصناعة المصرية ونجحنا في مواجهة كورونا

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن العام الماضي ٢٠٢٠ كان الأصعب منذ عدة اعوام، علي قطاع الصناعة المصري نتيجة للتداعيات السلبية لأزمة كورونا.





وتابعت جامع: "رغم ازمة كورونا ٢٠٢٠ إلا أننا نجحنا في تحقيق المستهدفات، وتوفير سيولة للشركات لمواجهة مصاريف العملية التشغيلية".





وأضافت: "مستمرين في دعم القطاع الصناعي من خلال برنامج دعم الصادرات، الذي نعمل على إعادة هيكلته ليكون موجه لدعم صناعات محددة أو دعم عمليات الشحن".





واكدت جامع على أنها تسعي لطرح ٦ مجمعات صناعية في ٢٠٢٠، مشيرة إلي أن الوزارة لا تفكر في طرح أراضي فضاء على المستثمرين إلا بعد تقيم الأراضي التى تم طرحها سابقا، ومعدلات تنفيذ المشروعات عليها.











