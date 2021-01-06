"جامع": ٢٠٢٠ الأصعب على الصناعة المصرية ونجحنا في مواجهة كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
محمد عصام
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن العام  الماضي ٢٠٢٠ كان الأصعب منذ عدة اعوام، علي قطاع الصناعة المصري نتيجة للتداعيات السلبية لأزمة كورونا.

وتابعت جامع: "رغم ازمة كورونا ٢٠٢٠ إلا أننا نجحنا في تحقيق المستهدفات، وتوفير سيولة للشركات لمواجهة مصاريف العملية التشغيلية".

وأضافت: "مستمرين في دعم القطاع الصناعي من خلال  برنامج دعم الصادرات، الذي نعمل على إعادة هيكلته ليكون موجه لدعم صناعات محددة أو دعم عمليات الشحن".

واكدت جامع على أنها تسعي لطرح ٦ مجمعات صناعية في ٢٠٢٠، مشيرة إلي أن الوزارة لا تفكر في طرح أراضي فضاء على المستثمرين إلا بعد تقيم الأراضي التى تم طرحها سابقا، ومعدلات تنفيذ المشروعات عليها.



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