خبير: الإصلاح الاقتصادي مكن الدولة من تثبيت أسعار الوقود

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قال محمد نجم، الباحث والخبير الاقتصادي، إن قرار تثبيت سعر الوقود للمرة الثالثة مرتبط بالسوق العالمية.



وتابع نجم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية مكلف، ويأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة منذ بداية أزمة فيروس كورونا»، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي مكن الدولة من تثبيت أسعار المنتجات البترولية.



وأشار إلى أن العديد من الدول لم تستطع امتصاص أزمة فيروس كورونا، ولجأت إلى زيادة أسعار الوقود، كما حدث في البرازيل.

