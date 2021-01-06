بعد مفاجأتها للإمارات.. الجمهور يطالب نجوى كرم بالغناء للعراق وباقي الدول العربية

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طرحت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، مفاجأة كبرى لجمهورها الإماراتي، وكانت عبارة عن أغنية جديدة بمثابة حب وتقدير للإمارات وشعبها الحبيب وحكامها، بعنوان زايد مجدها.



الأغنية من كلمات روجيه فغالي وألحان antoine el shaak وتوزيع داني حلو.



وأعرب جمهور نجوى في كافة الدول العربية عن سعادتهم بهذا العمل، لاسيما محبيها من الإمارات الذين قدموا لها عبارات الشكر والامتنان لمحبتها لهم، وطالبها البعض بالغناء لباقي الدول العربية وأبرزهم العراق.



من جانب آخر، حصدت نجوى كرم المليون الأول من حيث نسبة المشاهدة، لكليب أغنيتها الجديدة معذور قلبي والذي طرحته عبر موقع اليوتيوب.



وحقق الكليب نسبة مشاهدة عالية بعد أسبوع من طرحه، كما تصدّر الترند في الدول العربية وتناقله المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاونت كرم في معذور قلبي، مع المخرج المبدع وليد ناصيف، الذي طُرح عبر موقع يوتيوب.

