بعد مفاجأتها للإمارات.. الجمهور يطالب نجوى كرم بالغناء للعراق وباقي الدول العربية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
لمياء علي


طرحت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، مفاجأة كبرى لجمهورها الإماراتي، وكانت عبارة عن أغنية جديدة بمثابة حب وتقدير للإمارات وشعبها الحبيب وحكامها، بعنوان زايد مجدها.

الأغنية من كلمات روجيه فغالي وألحان antoine el shaak وتوزيع داني حلو.

وأعرب جمهور نجوى في كافة الدول العربية عن سعادتهم بهذا العمل، لاسيما محبيها من الإمارات الذين قدموا لها عبارات الشكر والامتنان لمحبتها لهم، وطالبها البعض بالغناء لباقي الدول العربية وأبرزهم العراق.

من جانب آخر، حصدت نجوى كرم المليون الأول من حيث نسبة المشاهدة، لكليب أغنيتها الجديدة معذور قلبي والذي طرحته عبر موقع اليوتيوب.

وحقق الكليب نسبة مشاهدة عالية بعد أسبوع من طرحه، كما تصدّر الترند في الدول العربية وتناقله المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاونت كرم في معذور قلبي، مع المخرج المبدع وليد ناصيف، الذي طُرح عبر موقع يوتيوب.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ ساعتين و 5 دقيقة

خاص.. الزمالك يُعاقب فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي للزمالك

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ ربع ساعة

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ ساعة

عاجل.. لجنة تسعير البنزين تعلن الأسعار الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

منذ 43 دقيقة

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 7 ساعات

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

الجزيري يقود المقاولون العرب أمام النجم الساحلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يطالب بيراميدز بحق رعاية رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

مدرب الأهلي يتلقي عرضًا لقيادة أسوان

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد هبوطها في مطار العلا.. السر وراء كلمة "أشيقر" اسم طائرة أمير قطر

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

07:16 م

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

06:01 م

بعد هبوطها في مطار العلا.. السر وراء كلمة "أشيقر" اسم طائرة أمير قطر

07:10 م

باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي للزمالك

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى