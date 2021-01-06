انفجار قنبلة شمال باكستان تتسبب في مصرع 3 أطفال وإصابة 2 آخرين

لقي 3 أطفال مصرعهم وأصيب 2 آخرين في انفجار قنبلة عثروا عليها في حقل بشمال غرب باكستان.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال منصور آمان، المسؤول الأمني في باكستان: إن "الأطفال كانوا يلعبون بالقنبلة أولًا ثم ضربوها بحجر ما أدى إلى انفجارها"، مؤكدًا الحصيلة المذكورة.

وأشار المسؤول إلى أن 4 أشقاء وأحد الجيران عثروا على القنبلة الصدئة قرب قرية على مشارف مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد.

جدير بالذكر أن مثل هذه الحوادث تتكرر باستمرار بسبب مخلفات الأسلحة شمال غرب باكستان.