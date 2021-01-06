انفجار قنبلة شمال باكستان تتسبب في مصرع 3 أطفال وإصابة 2 آخرين
الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:40 م
لقي 3 أطفال مصرعهم وأصيب 2 آخرين في انفجار
قنبلة عثروا عليها في حقل بشمال غرب باكستان.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال منصور
آمان، المسؤول الأمني في باكستان: إن "الأطفال كانوا يلعبون بالقنبلة أولًا
ثم ضربوها بحجر ما أدى إلى انفجارها"، مؤكدًا الحصيلة المذكورة.
وأشار المسؤول إلى أن 4 أشقاء وأحد الجيران
عثروا على القنبلة الصدئة قرب قرية على مشارف مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد.
جدير بالذكر أن مثل هذه الحوادث تتكرر باستمرار
بسبب مخلفات الأسلحة شمال غرب باكستان.