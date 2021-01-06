مدرب الأهلي يتلقي عرضًا لقيادة أسوان

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
محمد الصو
تلقى سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عرضاً من نادي أسوان لتدريب الفريق هناك بدلاً من سامي الشيشيني المدير الفني الحالي للفريق.

وتأتي رغبة أسوان في التعاقد مع قمصان بدلًا من الشيشيني، بعد تراجع نتائج أسوان ببطولة الدوري العام.

وتوجه قمصان بالشكر لمسئولي النادي الأسواني على ثقتهم فيه، إلا أنه رفض العرض المقدم بسبب ارتباطه مع القلعة الحمراء.

وأكد قمصان لإدارة النادي الجنوبي، أنه مرتبط بالنادي الأهلي، ولا يستطيع قبول المهمة، خاصةً وأن الأهلي مرتبط بالعديد من البطولات الفتره الحاليه منها بطولة الدوري العام والسوبر الإفريقي وبطولة العالم للأندية والتي من المقرر ان تنطلق مطلع الشهر المقبل بقطر.

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