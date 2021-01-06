وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفيات العزل بالمحلة الكبرى (صور)

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تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية يرافقه الدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات وفريق طبي وفني مستشفى صدر المحله، ومستشفى حميات المحلة؛ مستشفي المحلة العام لمتابعة سير العمل واستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا والاطمئنان عليهم، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى. ومتابعه كفاءة تنكات الأكسجين وتوريد الشركات للمستشفيات.



كما شدد على تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.وخلال جولته قام بمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتأكد من توافر مخزون كاف.



كما تقدم بالشكر لكافة الأطقم الطبية على ما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم، فهم أبطال يصنعون ملحمة في التصدي للفيروس".