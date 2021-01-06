سامبدوريا يفاجئ إنتر ميلان في الكالتشيو

سقط إنتر ميلان في فخ الخسارة أمام مضيفه فريق نادي سامبدوريا بهدف واحد مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب لويجي فيراريس لحساب مباريات الجولة السادسة عشر من الكالتشيو.









أحرز ثنائية سامبدوريا أنطونيو كاندريفا وكيتا بالدي في الدقيتقن 23 و38 فيما سجل هدف الإنتر الوحيد ستيفان دي فري في الدقيقة 65.









بهذا الفوز رفع سامبدوريا رصيده من النقاط إلى النقطة العشرين في المركز الحادي عشر فيما توقف رصيد نادي إنتر ميلان عند 36 نقطة في المركز الثاني.



