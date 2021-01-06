سامبدوريا يفاجئ إنتر ميلان في الكالتشيو

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
سقط إنتر ميلان في فخ الخسارة أمام مضيفه فريق نادي سامبدوريا بهدف واحد مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب لويجي فيراريس لحساب مباريات الجولة السادسة عشر من الكالتشيو.


أحرز ثنائية سامبدوريا أنطونيو كاندريفا وكيتا بالدي في الدقيتقن 23 و38 فيما سجل هدف الإنتر الوحيد ستيفان دي فري في الدقيقة 65.


بهذا الفوز رفع سامبدوريا رصيده من النقاط إلى النقطة العشرين في المركز الحادي عشر فيما توقف رصيد نادي إنتر ميلان عند 36 نقطة في المركز الثاني.

أخبار تهمك

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يطالب بيراميدز بحق رعاية رمضان صبحي

منذ 42 دقيقة

3 إصابات جديدة بكورونا في مانشستر سيتي

منذ ساعة و 21 دقيقة

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

منذ ساعة و 19 دقيقة

أول صدام بين الزمالك واتحاد الكرة في 2021

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لجنة تسعير البنزين تعلن الأسعار الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. رحيل موهبة برشلونة إلى خيتافي

منذ أقل من ساعة

الجزيري يقود المقاولون العرب أمام النجم الساحلي

منذ أقل من ساعة

"جذاب ولكني أم".. كارولينا ترد على شائعات ارتباطها بعمرو دياب

منذ أقل من ساعتين

بعد هبوطها في مطار العلا.. السر وراء كلمة "أشيقر" اسم طائرة أمير قطر

منذ 10 دقائق

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. الزمالك يُعاقب فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ ساعة

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

06:01 م

بعد هبوطها في مطار العلا.. السر وراء كلمة "أشيقر" اسم طائرة أمير قطر

07:10 م

الجزيري يقود المقاولون العرب أمام النجم الساحلي

06:29 م

خاص.. الزمالك يُعاقب فرجاني ساسي

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى