"تاريخ من الإرهاب".. تعرف على العلاقة المشبوهة التي تجمع إيران والإخوان

اصطفاف إيران خلف تركيا في محاولة عرقلة تصنيف أمريكا للإخوان منظمة إرهابية يكشف العلاقة الوثيقة التي تربط نظام طهران بالإخوان.

وفي موقف يكشف عن شبكة العلاقات المشبوهة والتاريخ المشترك بين جماعة الإخوان الإرهابية وجميع الدول والأطراف المعادية للعالم العربي، اصطفت إيران مرة أخرى في صف تركيا ضد مساعي إدراج الجماعة على القائمة الأمريكية الخاصة بـ"الجماعات الإرهابية الأجنبية".

وانتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة القطرية الدوحة، سعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً، قائلاً: "الولايات المتحدة ليست في وضع يؤهلها بأن تبدأ في تصنيف الآخرين كمنظمات إرهابية".

وأضاف في تصريحات صحفية: "نحن نرفض أي محاولة أمريكية فيما يتعلق بهذا الأمر.. الولايات المتحدة تدعم أكبر إرهابي في المنطقة وهي إسرائيل".

وكان البيت الأبيض أعلن، أن إدارة ترامب تعمل على تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً أجنبياً، في خطوة من شأنها توجيه ضربة موجعة للجماعة الإرهابية.

تلك التصريحات لم تأتِ من فراغ، فقبل قيام ما تسميه طهران "الثورة الإسلامية" عام 1979، وإقامة الاستبداد تحت راية "ولاية الفقيه"، كانت الأفكار التنظيمية لمؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، وتصوره عن حركته تتشابه لحد بعيد مع البنية المذهبية لإيران، فضلاً عن نظامها السياسي لاحقاً.

وسمح التشابه بين أفكار الإخوان وأيدلوجية أصحاب العمائم السوداء في قم ومشهد، في التقارب المبكر بين الجماعة الإرهابية وإيران.