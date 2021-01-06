استشاري: جراح التجميل يمتلك إحساس النحات بجانب المعرفة العلمية (فيديو)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور محمود حمدان، استشاري جراحة التجميل، إن نحت الجسم عملية فنية جدًا، تستخدم لإزالة الدهون من الجسم، والحفاظ على التضاريس الطبيعية للجسم بما فيه من ارتفاعات وانخفاضات وتجويفات، مشيرًا إلى أن جراح التجميل يجب ان يمتلك احساس النحات بجانب المعرفة العلمية.

وتابع "حمدان"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الأربعاء، أن الطبيب يجب أن يشرح الإجراء الطبي الخاصة بعملية التجميل، مشيرًا الى أن هذه المناقشة تهدف إلى معرفة تطلعات المريض من الإجراء الجراحي.

ولفت إلى أن مناقشة المريض حول الإجراء التجميلي قد يستمر لساعة إلا ربع، وخلالها يتم التوصل إلى النتيجة النهائية المتوقعة بعد العملية، مشيرًا إلى أن المريض يقوم بجراحة التجميل، وهو يعي تمامًا كافة مراحل العملية، وصولًا إلى النتيجة النهائية.

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