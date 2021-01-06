البورصة الأمريكية ترتفع خلال التعاملات و"داو جونز" يسجل مستوى قياسي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل مؤشر "داو جونز" مستوى قياسي جديد، مع ترقب نتائج انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا.


وتفوق الديمقراطي "رافائيل وارنوك" على نظيره الجمهوري "كيلي لوفلر" خلال جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية "جورجيا"، بحسب شبكة "إن بي سي"، كما يتفوق الديموقراطي "جون أوسوف" على السناتور الجمهوري "ديفيد بيرديو" حتى الآن مع استمرار فرز الأصوات.

إذا فاز كلا الديموقراطيين، فسيؤدي ذلك إلى تعادل 50 مقعداً مقابل مثلها للجمهوريين في مجلس الشيوخ، على أن تصوت نائبة الرئيس المنتخب "كامالا هاريس" على فاصل التعادل لمنح الحزب السيطرة على مجلس الشيوخ.

ومن شأن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونجرس أن يعزز احتمالات التحفيز الإضافية، لكن البعض في "وول ستريت" يخشى أن يؤدي ذلك إلى زيادة ضرائب الشركات وتشديد اللوائح عليها.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، لأول مرة منذ أبريل .

وبحلول الساعة 3:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.5 بالمائة أو ما يعادل 470 نقطة إلى 30861 نقطة.

كما ارتفع"ستاندرد آند بورز" بنحو 1 بالمائة ليسجل مستوى 3765 نقطة، فيما صعد "ناسداك" بنحو 0.6 بالمائة عند مستوى 12839 نقطة.

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