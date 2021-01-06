العاصفة تهدد مباراة أوساسونا وريال مدريد بالتأجيل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه من المحتمل تأجيل مواجهة أوساسونا وضيفه ريال مدريد المقرر إقامتها السبت المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وأوضحت إذاعة كادينا سير الإسبانية أنه هناك قلقا بشأن إمكانية إقامة المباراة في موعدها بسبب توقعات خبراء الأرصاد الجوية بتساقط الثلوج يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن المسئولين في أوساسونا يرون بالفعل أنه سيكون هناك صعوبة في إقامة المباراة إذا سقطت الثلوج بالصورة المتوقعة  لكنهم لن يسيروا خلف التوقعات حتى لا يتفاجأون بإقامة اللقاء في موعده.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بأنه على الرغم من وجود أجهزة ومعدات لديها القدرة على القيام بكل ما هو ممكن من أجل إقامة المباراة في موعدها إلا أن مسئولي أوساسونا واثقون من صعوبة ذلك إذا صدقت توقعات خبراء الأرصاد.

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