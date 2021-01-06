دورات تدريبية جديدة لشباب الجامعات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
اعتمدت الاكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة التابعة للاتحاد الرياضي المصري للجامعات الخطة الزمنية لعدد ١١ دورة تدريبية جديدة للطلاب والخريجيين ستقام بنظام الاون لاين ابتداء من يناير الجاري حتى نهاية المارس المقبل.

وحددت الاكاديمية موعد دورة الاصابات الرياضية والتأهيل البدني خلال الفترة من ٢٣ حتى ٢٦ يناير الجاري، ودورة تصميم برامج التغذية للرياضيين من ٣٠ يناير حتى ١ فبراير المقبل، ودورة المراسل والمعد التليفزيوني الرياضي من ٦ حتى ٨ فبراير، ودورة الاعداد النفسي للرياضيين من ١٣ حتى ١٥ فبراير، ودورة ادارة الاندية الصحية من ٢٠ حتى ٢٢ فبراير، ودورة المعد البدني من ٢٧ حتى ٣ مارس، ودورة مدرب الجيم من ٣ حتى ١١ مارس، ودورة وكلاء اللاعبين من ٦ حتى ٨ مارس، ودورة مدرب الناشئين من ١٣ حتى ١٦ مارس، ودورة اداري الانشطة الرياضية من من ٢٠ حتى ٢٢ مارس، ودورة التسويق الالكتروني والاستثمارات ٢٧ حتى ٢٨ مارس.

وتعتمد الشهادات التي يحصل عليها المتدربين بهذه الدورات من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات بخلاف الاكاديمية الدوليه لعلوم وفنون الرياضة.

أخبار تهمك

3 إصابات جديدة بكورونا في مانشستر سيتي

منذ ساعة و 23 دقيقة

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

منذ ساعة و 21 دقيقة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

أول صدام بين الزمالك واتحاد الكرة في 2021

منذ أقل من ساعتين

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الجزيري يقود المقاولون العرب أمام النجم الساحلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يطالب بيراميدز بحق رعاية رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ ساعة و 7 دقيقة

"جذاب ولكني أم".. كارولينا ترد على شائعات ارتباطها بعمرو دياب

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. لجنة تسعير البنزين تعلن الأسعار الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. رحيل موهبة برشلونة إلى خيتافي

منذ أقل من ساعة

خاص.. الزمالك يُعاقب فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

بعد هبوطها في مطار العلا.. السر وراء كلمة "أشيقر" اسم طائرة أمير قطر

منذ 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

06:01 م

بعد هبوطها في مطار العلا.. السر وراء كلمة "أشيقر" اسم طائرة أمير قطر

07:10 م

الجزيري يقود المقاولون العرب أمام النجم الساحلي

06:29 م

خاص.. الزمالك يُعاقب فرجاني ساسي

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى