دورات تدريبية جديدة لشباب الجامعات

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اعتمدت الاكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة التابعة للاتحاد الرياضي المصري للجامعات الخطة الزمنية لعدد ١١ دورة تدريبية جديدة للطلاب والخريجيين ستقام بنظام الاون لاين ابتداء من يناير الجاري حتى نهاية المارس المقبل.



وحددت الاكاديمية موعد دورة الاصابات الرياضية والتأهيل البدني خلال الفترة من ٢٣ حتى ٢٦ يناير الجاري، ودورة تصميم برامج التغذية للرياضيين من ٣٠ يناير حتى ١ فبراير المقبل، ودورة المراسل والمعد التليفزيوني الرياضي من ٦ حتى ٨ فبراير، ودورة الاعداد النفسي للرياضيين من ١٣ حتى ١٥ فبراير، ودورة ادارة الاندية الصحية من ٢٠ حتى ٢٢ فبراير، ودورة المعد البدني من ٢٧ حتى ٣ مارس، ودورة مدرب الجيم من ٣ حتى ١١ مارس، ودورة وكلاء اللاعبين من ٦ حتى ٨ مارس، ودورة مدرب الناشئين من ١٣ حتى ١٦ مارس، ودورة اداري الانشطة الرياضية من من ٢٠ حتى ٢٢ مارس، ودورة التسويق الالكتروني والاستثمارات ٢٧ حتى ٢٨ مارس.



وتعتمد الشهادات التي يحصل عليها المتدربين بهذه الدورات من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات بخلاف الاكاديمية الدوليه لعلوم وفنون الرياضة.