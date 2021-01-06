سعيد عكاشة: تقرير البرلمان الأوروبي حول مصر ليس تشريعًا (فيديو)

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قال سعيد عكاشة، خيبر بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تقرير البرلمان الأوروبي لا يمتلك حق التشريع، أو فرض عقوبات على أي دولة.



وتابع عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «تقرير البرلمان الأوروبي حول مصر ليس تشريعا، كونه ليس مخولا بفرض عقوبات»، مشيرا إلى أن عملية التشريع تقع في يد المفوضية الأوروبية فقط.



وأوضح أن الأحزاب اليسارية الأوروبية تتعامل مع الإسلام السياسي على أنها فئة مظلومة، متسائلا «هل جماعة الإخوان الإرهابية ديمقراطية ؟».



وأكد أن النظم الحاكمة في الدول العربية تنتهج سياسات إصلاحية، مشيرا إلى أن تعامل البرلمان الأوروبي مع مصر وتركيا ينم عن عدم موضوعية.

