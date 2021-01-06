سعيد عكاشة: تقرير البرلمان الأوروبي حول مصر ليس تشريعًا (فيديو)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال سعيد عكاشة، خيبر بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تقرير البرلمان الأوروبي لا يمتلك حق التشريع، أو فرض عقوبات على أي دولة.

وتابع عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «تقرير البرلمان الأوروبي حول مصر ليس تشريعا، كونه ليس مخولا بفرض عقوبات»، مشيرا إلى أن عملية التشريع تقع في يد المفوضية الأوروبية فقط.

وأوضح أن الأحزاب اليسارية الأوروبية تتعامل مع الإسلام السياسي على أنها فئة مظلومة، متسائلا «هل جماعة الإخوان الإرهابية ديمقراطية ؟».

وأكد أن النظم الحاكمة في الدول العربية تنتهج سياسات إصلاحية، مشيرا إلى أن تعامل البرلمان الأوروبي مع مصر وتركيا ينم عن عدم موضوعية.

أخبار تهمك

3 إصابات جديدة بكورونا في مانشستر سيتي

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد هبوطها في مطار العلا.. السر وراء كلمة "أشيقر" اسم طائرة أمير قطر

منذ 9 دقائق

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

رسميًا.. رحيل موهبة برشلونة إلى خيتافي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 6 ساعات

أول صدام بين الزمالك واتحاد الكرة في 2021

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الزمالك يُعاقب فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 9 ساعات

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

منذ ساعة و 18 دقيقة

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ ساعة

الأهلي يطالب بيراميدز بحق رعاية رمضان صبحي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. لجنة تسعير البنزين تعلن الأسعار الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الجزيري يقود المقاولون العرب أمام النجم الساحلي

منذ أقل من ساعة

"جذاب ولكني أم".. كارولينا ترد على شائعات ارتباطها بعمرو دياب

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

06:01 م

بعد هبوطها في مطار العلا.. السر وراء كلمة "أشيقر" اسم طائرة أمير قطر

07:10 م

الجزيري يقود المقاولون العرب أمام النجم الساحلي

06:29 م

خاص.. الزمالك يُعاقب فرجاني ساسي

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى