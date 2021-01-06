الأردن تجيز ادخال الحواسيب المحمولة والمكتبية دون موافقة مسبقة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، استثناء أجهزة الحواسيب المحمولة والمكتبية (جديد ومستعمل ومجدد) من الحصول على الموافقات المسبقة من الهيئة لإدخالها الى المملكة عبر المنافذ الحدودية المتنوعة. 

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذا الاجراء جاء لاحقاً للاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع ممثلي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيعا من الهيئة للتجار والمستوردين على استيراد وتوفير هذه الأجهزة، واستجابة للتغذية الراجعة من القطاع لتعليمات الموافقات النوعية وادخال اجهزة الاتصالات الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة اوائل العام الماضي والذي ينص على استثناء الحصول على الموافقات المسبقة للسماح باستيراد وادخال هذا المنتج مما ينعكس على زيادة التنافسية وتقليل الاسعار وزيادة الخيارات امام المواطن والتسهيل عليه. واضاف انه من المتوقع ان يترتب على هذا التوجه توفير هذه الاجهزة بالسوق المحلية بكميات كافية واسعار منافسة، لاسيما مع زيادة الطلب عليها في ظل جائحة كورونا وما نتج عنها من اللجوء الى التعلم عن بعد . وأشارت  الهيئة الى انه بناء على التعليمات المشار اليها فإنه لم يعد هناك ما يمنع مستوردي اجهزة الكمبيوتر المحمول واجهزة الكمبيوتر المكتبي من استيرادها سواء المستعملة منها او المجددة او الجديدة دون الحاجة الى مراجعة الهيئة للحصول على موافقات مسبقة، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع اي تشريعات صادرة بهذا الخصوص عن اي جهة رسمية اخرى.

أخبار تهمك

أول صدام بين الزمالك واتحاد الكرة في 2021

منذ أقل من ساعتين

الجزيري يقود المقاولون العرب أمام النجم الساحلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يطالب بيراميدز بحق رعاية رمضان صبحي

منذ 43 دقيقة

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. لجنة تسعير البنزين تعلن الأسعار الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الزمالك يُعاقب فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ ساعة و 6 دقيقة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

"جذاب ولكني أم".. كارولينا ترد على شائعات ارتباطها بعمرو دياب

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. رحيل موهبة برشلونة إلى خيتافي

منذ أقل من ساعة

3 إصابات جديدة بكورونا في مانشستر سيتي

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد هبوطها في مطار العلا.. السر وراء كلمة "أشيقر" اسم طائرة أمير قطر

منذ 11 دقائق

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

06:01 م

بعد هبوطها في مطار العلا.. السر وراء كلمة "أشيقر" اسم طائرة أمير قطر

07:10 م

الجزيري يقود المقاولون العرب أمام النجم الساحلي

06:29 م

خاص.. الزمالك يُعاقب فرجاني ساسي

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى