الأردن تجيز ادخال الحواسيب المحمولة والمكتبية دون موافقة مسبقة

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، استثناء أجهزة الحواسيب المحمولة والمكتبية (جديد ومستعمل ومجدد) من الحصول على الموافقات المسبقة من الهيئة لإدخالها الى المملكة عبر المنافذ الحدودية المتنوعة.





وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذا الاجراء جاء لاحقاً للاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع ممثلي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيعا من الهيئة للتجار والمستوردين على استيراد وتوفير هذه الأجهزة، واستجابة للتغذية الراجعة من القطاع لتعليمات الموافقات النوعية وادخال اجهزة الاتصالات الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة اوائل العام الماضي والذي ينص على استثناء الحصول على الموافقات المسبقة للسماح باستيراد وادخال هذا المنتج مما ينعكس على زيادة التنافسية وتقليل الاسعار وزيادة الخيارات امام المواطن والتسهيل عليه. واضاف انه من المتوقع ان يترتب على هذا التوجه توفير هذه الاجهزة بالسوق المحلية بكميات كافية واسعار منافسة، لاسيما مع زيادة الطلب عليها في ظل جائحة كورونا وما نتج عنها من اللجوء الى التعلم عن بعد . وأشارت الهيئة الى انه بناء على التعليمات المشار اليها فإنه لم يعد هناك ما يمنع مستوردي اجهزة الكمبيوتر المحمول واجهزة الكمبيوتر المكتبي من استيرادها سواء المستعملة منها او المجددة او الجديدة دون الحاجة الى مراجعة الهيئة للحصول على موافقات مسبقة، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع اي تشريعات صادرة بهذا الخصوص عن اي جهة رسمية اخرى.