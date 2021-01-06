تفحم سيارة نقل تابعة لمحافظة الجيزة أعلى محور صفط اللبن

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تفحمت سيارة نقل تابعة لمحافظة الجيزة أعلى محور صفط اللبن، مساء اليوم الأربعاء، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة نقل أعلى المحور.



على الفور، دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء تحت إشراف اللواء علاء سعيد موجها بسرعة التعامل مع البلاغ منعا لحدوث أي تكدس مروري.



وأخمد رجال الإطفاء الحريق دون خسائر في الأرواح، وتبين أن السيارة تابعة لهيئة التجميل والنظافة بمحافظة الجيزة.



فور اندلاع النيران، ترك قائد السيارة المركبة مرجحا حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق.



ودفعت إدارة المرور بونش إنقاذ لتجنيب السيارة نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.