الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
وضع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مبلغ 62 ألف دولار أي ما يعادل مليون جنيه، في حساب نجم الفريق السابق.

وقام مسؤولو المارد الأحمر، صباح اليوم بتحويل المبلغ داخل حساب السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق السابق وفقًا لاتفاقه مع إدارة النادي، بالساعات الماضية.

جاء ذلك، بناءً على اتفاق تم بين اللاعب وناديه مع بداية الموسم الجاري، من أجل رفع اسمه من قائمة الفريق، حتى يتمكن من قيد المغربي بدر بانون نجم الفريق.

وتواجد بادجي خلال الساعات الماضية، في تركيا من أجل الخضوع للكشف الطبي بنادي أنقرة جوتشو التركي، تمهيدًا لانضمامه.

ومن المنتظر أن يوقع بادجي عقود انتقاله بصفة رسمية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع وجود بند في العقد يسمح للنادي التركي بشراء اللاعب نهائيًا من الأهلي مع دفع مبلغ 500 ألف يورو، نهاية الموسم الحالي

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