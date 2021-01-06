محافظ قنا يزور دير الأنبا بضايا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
استقبل نيافة الانبا كيرلس اليوم بدير الانبا بضابا بنجع حمادى السيد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا حيث قدم السيد المحافظ التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 

وأكد سيادته على روح المحبة التي تجمع الشعب المصري وتمتد جذورها عبر التاريخ مشيرًا إلى عمق العلاقة بين المسلمين والمسيحيين وأن المجتمع المصري نسيج واحد موكدًا على أهمية الوحدة الوطنية التي يتحقق من خلالها التنمية الحقيقية في كافة المجالات. 

رافق سيادته الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والعقيد محمود عبد المجيد المستشار العسكري لمحافظة قنا والعقيد احمد رضا المخابرات الحربية والعقيد محمد خيري رئيس جمعية المحاربين القدماء بقنا.والشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة قنا. 
محافظ قنا يزور دير الأنبا بضايا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
محافظ قنا يزور دير الأنبا بضايا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
محافظ قنا يزور دير الأنبا بضايا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
محافظ قنا يزور دير الأنبا بضايا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

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