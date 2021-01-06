حملات مكبرة لرفع السيارات المتهالكة والمهملة بشوارع الإسكندرية

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كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية برفع السيارات المتهالكة والمتروكة على جانبي الطرق، وفقًا للقرار 684 لسنة 2020، ويشمل القرار عدم الإفراج عن تلك السيارات إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة وإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها، لتشويه المظهر الحضاري والجمالي.



وفي هذا الصدد شن حي وسط برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة إستهدفت منطقة باب شرق والعطارين تمكنت الحملة من رفع عدد ٩ سيارات متهالكه،٤ سيارات بمعرفة اصحابها؛ و٥ سيارات بمعرفة اللجنة المختصة بالحي،و تم إيداعهم فى بوحدة التحفظ والايداع بمنطقه ام زغيو.



فيما قاد رجب عبد الرازق رئيس حي الجمرك عن حملات رفع عدد ١٣ سيارات متهالكة ومتروكة على جانبي الطريق بشوارع الفراهدة وعبد المنعم والخديوي، أمام مسجد المنير، منطقة اللبان وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للورش والمشروعات.



وقام حي المنتزة ثان برئاسة اللواء اشرف بهجت بحملة مكبرة بشوارع مصطفي كامل، النبوي المهندس، الملك حفني، ش المعهد الديني، ش ابو قير حيث تم رفع عدد ٦ من السيارات المتهالكة والمتروكة علي جانبي الطريق.



وفي سياق متصل، نفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة علي المراكز التعليمية لمنع التجمعات والالتزام بالإجراءات الإحترازية للحد فيروس كورونا حيث تمكنت الحملة من غلق وتشميع عدد 5 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة مينا البصل.

