الأهلي يطالب بيراميدز بحق رعاية رمضان صبحي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أرسل مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب عرضا رسميا إلى إدارة بيراميدز للحصول على حق رعاية رمضان صبحى جناح الفريق.

 

وأكد مسئولو الأهلي في تصريحات صحفية اليوم"نرغب فى الحصول على 3.5% من قيمة التعاقد بين بيراميدز وفريق هيدرسفيلد الإنجليزى، وستسدد قيمة الصفقة بالاتفاق بين إدارة بيراميدز والفريق الإنجليزى".

 

وتابع: "ننتظر رد إدارة فريق بيراميدز فى الساعات المقبلة، وتحويل قيمة مستحقات الأهلى التى تخص عقد رعاية صبحى".

 

يذكر، أن رمضان صبحى قد اختار الانتقال لصفوف فريق بيراميدز فى بداية الموسم، ورفض البقاء مع الأهلى.

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