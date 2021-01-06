رئيس ترميم الآثار يكرم "كتيبة مرممين" متحف المركبات الملكية (صور)

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كرم الدكتور مصطفى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للترميم بوزارة السياحة والآثار، فريق ترميم متحف المركبات الملكية وسط حفل صغير شهده عدد من قيادات الوزارة وسط إجراءات احترازية من ناحية، وتقدير للفريق الذي حقق إنجازًا مشهودًا خلال الفترة الماضية.



وشهد حفل التكريم أحمد الصباغ مدير متحف المركبات الملكية، والدكتورة إيمان نبيل مسؤول ترميم الاخشاب بالإدارة المركزية للصيانة والترميم، ومدحت صابر مدير عام متاحف القاهرة الكبرى، ومحمد حسيني مدير عام ترميم مصر القديمة، وسيد عطية المدير الفني للصيانة والترميم.



وخلال الحفل وجه مدير الإدارة المركزية الدكتور مصطفى عبد الفتاح كلمة شكر وتقدير لفريق ترميم متحف المركبات الملكية، والذي وصفه بأنه أحد المتاحف النادرة على مستوى العالم.



وأكد عبد الفتاح أن المرمم المصري حقق إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية كان إحدها ترميم المركبات التي شكلت سيناريو عرض المتحف وكان تحديًا كبيرًا لما تمثل من صعوبة كبيرة أمام المرمم بما تشتمل عليه من مواد خام متعددة.



ومن ناحيتها قالت الدكتورة إيمان نبيل مسؤول ترميم الاخشاب بالإدارة المركزية للصيانة والترميم، ورئيس فريق ترميم المتحف، إن الفريق عمل بشكل متناغم، حيث كانت أمامنا مهمة كبير وهي ترميم هذا العدد الكبير من المركبات التي تتنوع المواد الخام فيها ما بين معدن وجلود ونسيج وأخشاب، في وقت قياسي.



وتابعت أن الفريق عمل بنوع من التكامل في خطوات منظمة دقيقة بدأت بالتوثيق الدقيق الذي على أساسه كان يتم وضع خطة وعمليات الترميم والمواد المناسبة التي تحافظ على الأثر وترجع له رونقه الأول.



وقام الدكتور مصطفى عبد الفتاح مدير الإدارة المركزية للترميم بوزارة السياحة والآثار بتسليم فريق الترميم وهم الدكتورة إيمان نبيل رئيسة الفريق، والمرممين والمرممات، محمد حسام، وحسام سلطان، ومحمد بسيوني، وأحمد سمير، وسوزان إمام، وإيمان ربيع، وهبه جلال، وعلي هنيدي، حيث استطاعوا ترميم 42 عربة ملكية، وما يقرب من 70 لوحة زيتية وورقية، في وقت قياسي، بتعاون وعمل دؤوب لم يتوقف طيلة السنوات الماضية.