استشاري علاقات أسرية: هذا هو سر السعادة الزوجية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة غادة فكري، استشاري العلاقات الأسرية، إن التوقعات الزائدة إحدى مشاكل الحياة الزوجية، بحيث أن سقف التوقعات يكون مرتفعا للغاية تجاه الطرف الآخر، وجميعها تكون توقعات غير واقعية متأثرة بالمثاليات والدراما السينمائية والتليفزيونية.

وأضافت " فكري"، خلال لقائها، في برنامج "حلو الكلام"، تقديم الإعلامية منال سلامة، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن عقل الإنسان يقوم بعملية دفاعية تلقائية بمجرد شعوره بحدوث شيء يؤلمه فيبدأ في القيام ببعض الحيل مثل الإنكار أو نسيان مواقف معينة تظهر عيوبه، ويبدأ الشخص في الشعور بأنه ضحية ومظلوم، وهى حيلة يقوم بها بشكل لا راعى لمواجهة الألم الذي قد يشعر به ويجعله يصل لمرحلة أعلى من الوعي.

ونصحت " استشاري العلاقات الأسرية " الأشخاص المقبلين على الزواج بتقييم أنفسهم بشكل موضوعي والسعي دائما، لخلق حالة من التوازن في علاقتهم الزوجية، مشيرة إلى أن التوازن هو سر السعادة الزوجية مع تفعيل المنبه الداخلي إذا واجه جرس إنذار.

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