القليوبية تتلقى 220449 طلب تصالح.. وكفر شكر الأعلى

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ان لجان تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء تلقت حتي اليوم 220449 طلب بقيمة بلغت مليار و237 مليون و516 ألف جنيه وخاصة بعد مد فتح باب تلقي الطلبات حتى نهاية مارس المقبل.

وأوضح المحافظ، أن أعلى مركز في تلقي الطلبات هو كفرشكر ب10774 طلبا يليه طوخ والذي تلقي 45643 طلبا حتى الأن ثم الخانكة 39390 ثم بنها ب34578 طلبا ثم القناطر ب24936 طلبا ثم قليوب 24636 ثم شبين القناطر 16513 ثم قها 1420 ثم الخصوص 7026ثم حي شرق شبرا 7111ثم حي غرب شبرا 7522.

واكد المحافظ، على توفير كل سبل الراحة والإجراءات الاحترازية خلال تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة من خلال التباعد الاجتماعي وسرعة إنهاء الإجراءات حماية للمواطنين.

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