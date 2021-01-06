الإفتاء: من مات بكورونا فله أجر الشهادة.. ويجرى عليه أحكام الميت

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أجابت دار الإفتاء المصرية، خلال صفحتها على "فيسبوك"، على سؤال ورد إليها،: "هل الموت بسبب فيروس كورونا يعد ميتة سوء؟".



وقالت "الإفتاء"، إن موت المسلم بسبب فيروس كورونا لا يعد دليلًا -كما يدعي البعض- على سوء الخاتمة والميتة السوء، بل الصحيح والراجح أَنَّ الوفاة بسبب هذا الفيروس الذي يعد من الأوبئة التي يُحكم بالشهادة على مَن مات من المسلمين بسببها، فمَنْ مات بسببه من المسلمين فهو شهيد؛ وله أجر الشهادة في الآخرة؛ رحمةً من الله تعالى به، غير أنَّه تجري عليه أحكام الميت؛ من التغسيلٍ، والتكفينٍ، والصلاة عليه، ودفنه.